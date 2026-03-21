Uma notícia aguardada por milhões finalmente saiu: o presidente Lula confirmou a liberação antecipada do 13º para beneficiários do INSS. A medida coloca milhões em circulação já nos meses de abril e maio, trazendo alívio financeiro para muitos brasileiros.

Quando o dinheiro cai na conta

O pagamento será feito em duas etapas: a primeira parcela começa a ser depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parte será liberada entre 25 de maio e 8 de junho, completando o valor total.

Vale destacar que nem todos recebem no mesmo dia. O calendário segue uma ordem baseada no número final do benefício, o que organiza os depósitos ao longo dessas datas.

Quem entra na lista de pagamento

O saque estará disponível para quem já recebe benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. Além disso, pessoas que passaram por situações específicas, como afastamentos por saúde ou acidentes, também entram no grupo contemplado.

Por outro lado, programas assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada não fazem parte dessa liberação, já que seguem regras diferentes e não incluem pagamentos extras desse tipo.

Valores variam conforme o histórico

Quem começou a receber o benefício recentemente terá um cálculo proporcional, baseado no tempo em que o benefício esteve ativo. Já quem já recebe há mais tempo poderá receber o valor completo.

Impacto no bolso e na economia

Antecipar esse dinheiro pode fazer diferença no dia a dia, já que muitos utilizam o recurso para quitar dívidas, organizar despesas ou até reforçar o orçamento mensal. Além do efeito individual, a medida também movimenta o comércio e fortalece a economia.