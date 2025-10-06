O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantiveram uma conversa por telefone de aproximadamente 30 minutos nesta segunda-feira (6). Durante o diálogo, Lula solicitou que Trump reavaliasse o tarifaço e as sanções aplicadas a autoridades brasileiras. A confirmação da ligação foi feita pelo presidente brasileiro em suas redes sociais.

Trump nomeou o secretário de Estado Marco Rubio para dar continuidade às negociações sobre o tema junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao chanceler Mauro Vieira e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Lula, os dois concordaram em ter um encontro presencial em breve. Eles também teriam trocado números de telefone com o objetivo de criar uma linha direta de comunicação.

Lula avaliou a possibilidade de um encontro presencial com Trump na Malásia, durante a reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), marcada para o final deste mês. Ambos os presidentes foram convidados a participar do evento. O governo brasileiro considera a cúpula um ambiente ideal para a reunião, já que oferece um local neutro para o encontro entre os líderes.

Trump ainda não confirmou oficialmente sua participação na cúpula da Asean, mas é esperado que ele viaje à Malásia como parte de uma rota pela Ásia, que também incluiria passagens pelo Japão e pela Coreia do Sul. Lula seguirá para Kuala Lumpur após uma visita de Estado à Indonésia, como parte de seus esforços para fortalecer os laços comerciais na região.

Resumo da conversa entre Lula e Trump