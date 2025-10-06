O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantiveram uma conversa por telefone de aproximadamente 30 minutos nesta segunda-feira (6). Durante o diálogo, Lula solicitou que Trump reavaliasse o tarifaço e as sanções aplicadas a autoridades brasileiras. A confirmação da ligação foi feita pelo presidente brasileiro em suas redes sociais.
Trump nomeou o secretário de Estado Marco Rubio para dar continuidade às negociações sobre o tema junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao chanceler Mauro Vieira e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Lula, os dois concordaram em ter um encontro presencial em breve. Eles também teriam trocado números de telefone com o objetivo de criar uma linha direta de comunicação.
Lula avaliou a possibilidade de um encontro presencial com Trump na Malásia, durante a reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), marcada para o final deste mês. Ambos os presidentes foram convidados a participar do evento. O governo brasileiro considera a cúpula um ambiente ideal para a reunião, já que oferece um local neutro para o encontro entre os líderes.
Trump ainda não confirmou oficialmente sua participação na cúpula da Asean, mas é esperado que ele viaje à Malásia como parte de uma rota pela Ásia, que também incluiria passagens pelo Japão e pela Coreia do Sul. Lula seguirá para Kuala Lumpur após uma visita de Estado à Indonésia, como parte de seus esforços para fortalecer os laços comerciais na região.
Resumo da conversa entre Lula e Trump
- Lula e Trump relembraram a “boa química” do encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU;
- Lula recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços;
- O petista solicitou a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras;
- Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações sobre o tarifaço;
- Os dois concordaram com um encontro presencial em breve;
- Lula sugeriu um encontro na Cúpula da Asean, na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar da COP30, em Belém e se dispôs a viajar aos Estados Unidos;
- Os dois trocaram telefones para estabelecerem uma via direta de comunicação.
