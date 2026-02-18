Ao longo de seus 42 anos de trajetória na área técnica, o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo, que anunciou sua aposentadoria em 2025, comandou equipes de times de peso, como o Flamengo, o Corinthians e até mesmo a Seleção Brasileira.

E apesar de ter confirmado seu afastamento definitivo dos campos, “Luxa”, como é popularmente conhecido pelos torcedores, surpreendeu a todos ao fazer uma aparição no campo de treinamento da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) nesta segunda-feira (16).

Todavia, é importante destacar que a visita do ex-treinador ao CT do time da Série D do Brasileirão não está relacionada a nenhum tipo de retorno ao trabalho. Afinal, Luxemburgo estava apenas atendendo a um pedido feito pelo ASA.

Nas redes sociais, o clube alagoano divulgou um vídeo da visita, e afirmou na legenda que “Luxa” esteve presente no local apenas por conta de uma ação especial voltada para os jogadores e a comissão técnica.

De acordo com a publicação, o ex-treinador, que conta com uma extensa trilha de vitórias em sua carreira, deu uma palestra para os presentes, compartilhando suas experiências para motivar o time. Confira trechos da visita abaixo:

Visita de Luxemburgo pode inspirar próximos passos do ASA

É importante destacar que a visita de Luxemburgo ao CT do ASA ocorreu em um momento extremamente decisivo para o time, que além de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, também enfrentará o Murici Futebol Clube na semifinal do estadual.

Além disso, o time alagoano também medirá forças contra o Operário Futebol Clube, do Mato Grosso do Sul, na Copa do Brasil. Por conta disso, na palestra, “Luxa” fez questão de exaltar o elenco, motivando-os a conquistar as vitórias que estão buscando.

Vale lembrar que, além de ser amigo do presidente Rogério Siqueira, o ex-técnico também já atuou como patrocinador e consultor do ASA, o que reforça ainda mais os motivos de sua visita.