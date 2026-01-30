A luz azul instalada acima dos semáforos tem despertado dúvidas em motoristas em diferentes partes do mundo. A novidade, ainda pouco conhecida, já está em fase de testes em alguns estados dos Estados Unidos e pode representar uma mudança importante na forma como a fiscalização de trânsito é feita.

Onde a luz azul já está sendo testada

A sinalização complementar começou a ser instalada em estados como Flórida, Colorado, Minnesota, Dakota do Sul, Kansas e Carolina do Norte. Nessas regiões, o recurso vem sendo avaliado principalmente em cruzamentos.

Qual é a função da nova iluminação

O sinal azul não altera as regras para os motoristas. Seu objetivo não é indicar um novo comando de parada ou avanço, mas servir como apoio para policiais e agentes de trânsito. Quando o sinal está fechado, a luz azul acende automaticamente, permitindo que a infração de avanço do sinal vermelho seja identificada com mais facilidade, mesmo à distância.

De acordo com avaliações iniciais, a luz azul melhora a leitura do semáforo em cruzamentos mais movimentados e pode reduzir a necessidade de agentes posicionados em determinados pontos. Com isso, infrações podem ser monitoradas de forma mais eficiente, contribuindo para a diminuição de acidentes causados pelo avanço do sinal vermelho.

O que falta para a adoção definitiva

Apesar dos resultados iniciais, especialistas alertam que a implementação em larga escala ainda depende de ajustes legais, padronização técnica e campanhas de orientação para os motoristas. Também serão necessários estudos de longo prazo para comprovar a real eficácia da sinalização e evitar confusões no tráfego.