Mesmo antes de ser concluída em Balneário Camboriú, a futura Senna Tower já tem um concorrente que promete deixá-la para trás em altura. Um megaprojeto anunciado na Arábia Saudita pretende erguer um arranha-céu com números nunca vistos.

Batizada de Rise Tower, a construção planejada para a capital Riad deverá alcançar cerca de 2 quilômetros de altura, distribuídos em centenas de andares. Se sair do papel como previsto, o edifício ultrapassará com folga qualquer outro já construído.

Comparações com gigantes atuais

Hoje, o posto de prédio mais alto do mundo pertence ao Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros. Outro projeto saudita, a Torre Jeddah, também busca romper a marca de 1 km. Ainda assim, a Rise Tower teria praticamente o dobro da altura do edifício de Dubai.

No Brasil, a Senna Tower — homenagem ao piloto Ayrton Senna — deve ultrapassar os 500 metros, consolidando-se como um dos maiores prédios residenciais do mundo. Porém, diante do projeto saudita, sua dimensão parecerá modesta.

Investimento bilionário e plano estratégico

O desenvolvimento da Rise Tower envolve a consultoria da Foster + Partners e recursos do Fundo de Investimento Público. O aporte estimado gira na casa das dezenas de bilhões de reais.

A iniciativa faz parte do programa Vision 2030, que busca diversificar a economia saudita e transformar o país em polo global de turismo e inovação. Assim como o Burj Khalifa se tornou símbolo dos Emirados Árabes, a nova torre pretende virar cartão-postal e atrair visitantes do mundo inteiro.