A configuração urbana do Brasil abriga territórios que vão muito além da ideia tradicional de bairro. Em algumas capitais, essas áreas concentram tantos moradores e ocupam espaços tão extensos que se comparam a municípios inteiros. De acordo com dados do Censo de 2022, o bairro mais populoso do país é Campo Grande, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com 352.356 habitantes distribuídos em uma área de 104,9 quilômetros quadrados, Campo Grande supera dezenas de cidades brasileiras tanto em população quanto em extensão territorial. Entre os dez bairros mais populosos do Brasil, oito estão localizados na capital fluminense, o que revela a forte concentração urbana do Rio de Janeiro.

Um bairro marcado por contrastes urbanos e ambientais

Localizado a cerca de 52 quilômetros do Centro do Rio, Campo Grande se destaca por reunir características pouco comuns em um mesmo território. A região abriga o Parque Estadual da Pedra Branca, considerado a maior floresta urbana do mundo, com aproximadamente 12.500 hectares. Essa presença verde convive com áreas densamente urbanizadas, centros comerciais e zonas residenciais históricas.

Origem histórica e expansão ao longo dos séculos

A ocupação de Campo Grande teve início ainda no século XVII, quando a região era habitada por indígenas Picinguaba e, posteriormente, passou a receber missões jesuíticas. A fundação oficial ocorreu em 1673, com a criação da Paróquia Nossa Senhora do Desterro, marco do desenvolvimento local.

O crescimento mais acelerado veio a partir do século XIX, impulsionado pela chegada da ferrovia, em 1878. No século seguinte, a implantação do bondinho elétrico, em 1925, e mais recentemente do BRT, em 2014, ampliou a integração do bairro com outras áreas da cidade.

Diferenças administrativas explicam rankings populacionais

Embora o distrito do Grajaú, em São Paulo, tenha população superior à de Campo Grande, ele não aparece no ranking por não ser classificado oficialmente como bairro. Distritos e bairros seguem critérios administrativos distintos, definidos pelas prefeituras e ajustados pelo IBGE para fins censitários.

Outros bairros de destaque no país

Além de Campo Grande, Santa Cruz, também no Rio, ocupa a segunda posição entre os mais populosos. Fora da capital fluminense, Pimentas, em Guarulhos, aparece como o bairro mais populoso de São Paulo. A lista reforça como grandes centros urbanos concentram populações comparáveis às de cidades inteiras.