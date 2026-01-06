O mercado imobiliário de alto padrão atinge dimensões impressionantes, com residências que fogem completamente aos padrões convencionais. Embora existam debates sobre sua posição em um eventual ranking global, uma mansão avaliada em R$ 1 bilhão é reconhecida como a maior do Brasil.

Com 17,8 mil metros quadrados de área construída, o imóvel ultrapassa a extensão de dois campos oficiais de futebol. Para comparação, sua estrutura se aproxima do tamanho do Coliseu de Roma, na Itália, que possui cerca de 24 mil metros quadrados. E o endereço de uma residência dessa magnitude não poderia ser outro: Alphaville, na Grande São Paulo.

A mansão avaliada em R$ 1 bilhão chama atenção pelos detalhes extremamente sofisticados. A suíte máster, por si só, ocupa cerca de 1,2 mil m² — área maior do que a de muitos edifícios — e dispõe de piscina privativa e heliponto exclusivo. Já o coração da residência abriga um amplo jardim interno, cuja concepção foi inspirada nos Jardins de Luxemburgo, em Paris.

Para a construção do imóvel, finalizada em 2014, foram mobilizados cerca de 300 profissionais e técnicos especializados. A propriedade pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao marido, Amilcare Dallevo Jr., sócio-fundador e acionista majoritário da RedeTV!, onde vivem com as duas filhas, Alice e Antonella.

Luxo extremo, arquitetura monumental e inspiração europeia

Cada ambiente da residência foi pensado para unir grandiosidade, conforto e exclusividade. A combinação de espaços amplos, áreas de lazer privativas e jardins internos transforma a mansão em um verdadeiro complexo residencial, com padrão arquitetônico comparável a grandes construções históricas e palácios internacionais.

Além do impacto visual, o imóvel reflete um estilo de vida marcado por sofisticação e privacidade. Localizada em um dos condomínios mais valorizados do país, a casa reúne segurança, infraestrutura de alto nível e referências estéticas internacionais, consolidando-se como um dos maiores símbolos do mercado imobiliário de luxo no Brasil.