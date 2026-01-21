Por conta da possibilidade de conseguir ultrapassar os sete metros de comprimento, a sucuri-verde (Eunectes murinus) se consagrou não apenas como a maior cobra do Brasil, mas também como a segunda maior do mundo, atrás apenas de uma píton africana.

Inclusive, o porte imponente da cobra, reforçado por representações aterrorizantes em produções cinematográficas como o filme Anaconda, de 1997, contribuíram para criar uma reputação negativa que não condiz com a realidade, já que muitos rumores envolvendo o animal são falsos.

Um dos principais envolve sua estratégia de caça, que embora de fato seja a constrição, uma vez que a sucuri-verde não possui veneno, ela não envolve o esmagamento de ossos das presas, mas sim o “estrangulamento” dos vasos sanguíneos, resultando na falta de oxigênio.

Além disso, bois, vacas e seres humanos não costumam integrar o cardápio da serpente. Em entrevista ao portal g1, o biólogo Cláudio Machado esclareceu que estes animais preferem caçar mamíferos e outras criaturas de pequeno e médio porte que costumam ficar próximos às águas, como capivaras, antas, aves e lagartos.

Apesar disso, ele afirmou que jacarés e onças (pintadas e pardas) também podem se tornar presas da sucuri-verde, embora a cobra também possa acabar virando um banquete para estes animais.

Sucuris do Brasil: conheça as cobras da espécie que vivem no país

Vale destacar que a sucuri-verde, que ocorre principalmente na Amazônia e no Pantanal, o Brasil ainda conta com espécimes da sucuri-amarela (Eunectes notaeus), que também habita locais como a Argentina e Paraguai, e a Eunectes deschauenseei, que não possui um nome popular.

Embora pertençam à mesma espécie, as cobras possuem diferenças em cor e tamanho, uma vez que apenas a sucuri-verde pode alcançar 7 metros ou mais. Já a amarela chega a, no máximo, 3,7 metros de comprimento.

Curiosamente, apesar de não serem cobras aquáticas, as sucuris costumam viver em áreas inundadas, e passam grande parte do tempo escondidas em rios para evitar o ambiente terrestre, onde ficam mais vulneráveis.