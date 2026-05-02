A maior estrada do Brasil impressiona não só pelo tamanho, mas também pela importância estratégica para o país. A BR-116 possui mais de 4.600 quilômetros de extensão e atravessa o território nacional de ponta a ponta, ligando Fortaleza, no Nordeste, até Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Ao longo do percurso, a rodovia cruza dez estados brasileiros.

Considerada uma verdadeira “espinha dorsal” do transporte brasileiro, a BR-116 é fundamental para o deslocamento de pessoas e o escoamento de cargas em todo o país. A estrada passa por importantes centros urbanos e regiões produtivas, sendo utilizada diariamente por caminhões, ônibus e veículos de passeio, o que reforça seu papel essencial na economia nacional.

Outro destaque é que a rodovia é a única do Brasil a ligar diretamente quatro capitais: Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Esse fator amplia ainda mais sua relevância logística e faz com que ela seja uma das vias mais movimentadas do país, conectando desde polos industriais até regiões agrícolas.

Ao longo de sua extensão, alguns trechos se tornaram tão conhecidos que ganharam nomes próprios, como a Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e a Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba. Esses segmentos reforçam a importância histórica da estrada, que começou a ser construída ainda na década de 1930 e foi expandida ao longo dos anos até formar o corredor atual.

Rodovia conecta regiões e sustenta a economia do país

Além de sua extensão impressionante, a BR-116 desempenha papel central na integração nacional, conectando milhares de municípios e facilitando o transporte de produtos essenciais, como alimentos, combustíveis e itens industriais. A rodovia também é uma das principais rotas de exportação, ligando áreas produtivas a portos e centros logísticos.

Mesmo com avanços em duplicação e modernização, a estrada ainda enfrenta desafios em alguns trechos, como manutenção e segurança. Ainda assim, sua importância permanece incontestável, sendo uma das principais responsáveis por manter o Brasil em movimento, tanto no transporte de pessoas quanto no funcionamento da economia.