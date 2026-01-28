A maior unidade industrial de bebidas do Brasil está instalada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e mantém uma rotina ininterrupta: a fábrica opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem paralisações há cerca de cinco anos. Pertencente à Ambev, o complexo já ultrapassou a marca de 15 bilhões de latas produzidas desde 2020 e se consolidou como um dos principais motores econômicos da região. As informações são da Gazeta do Povo.

Impacto econômico e geração de empregos

A presença da fábrica tem reflexos diretos na economia local e estadual. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que, em Minas Gerais, cada real aplicado na indústria de bebidas gera retorno de R$ 2,50 para a economia. Esse efeito multiplicador se espalha por áreas como transporte, serviços, comércio e cadeia de fornecedores.

Somente em Minas, a Ambev responde por mais de 66 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Em Uberlândia, cerca de 700 profissionais atuam diretamente na planta industrial, enquanto milhares de vagas são impulsionadas de forma indireta por empresas parceiras e prestadores de serviços.

Estrutura moderna e produção em larga escala

A escolha de Uberlândia levou em conta fatores como logística, infraestrutura e mão de obra qualificada. Além da unidade no Triângulo Mineiro, a companhia mantém outras operações industriais no estado, incluindo fábricas em Contagem, Juatuba e Sete Lagoas, além de uma ampla rede de centros de distribuição.

A planta opera com alto nível de automação, seguindo conceitos da Indústria 4.0. Sistemas digitais acompanham cada etapa da produção em tempo real, garantindo integração entre os processos e eficiência operacional. Marcas como Brahma, Skol, Budweiser, Stella Artois, Corona e Antarctica estão entre as produzidas no local.

Sustentabilidade e controle ambiental

A fábrica de Uberlândia também se destaca pelas práticas ambientais. A Ambev reduziu em mais de 46% as emissões de gases de efeito estufa desde 2017 na América Latina, segundo padrões internacionais de medição. A unidade mineira integra o grupo de operações da empresa com certificação de carbono neutro.

Nos últimos anos, houve ainda uma redução superior a 50% no consumo de água nas cervejarias. Desde 2022, mais de R$ 10 bilhões foram investidos pela companhia no Brasil, incluindo modernização, expansão e novas linhas de produção em Minas Gerais.