A Nestlé consolidou, em 2025, a liderança na produção de chocolates no Brasil ao transformar sua unidade de Caçapava (SP) na maior do país. Com a expansão recente, a multinacional deixou para trás a tradicional fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha, assumindo oficialmente o topo do ranking nacional em volume de produção.

O marco foi alcançado após a implantação da quarta linha de produção do KitKat, inaugurada em 2024, além da ampliação de linhas voltadas a produtos populares como Prestígio, Chokito, Charge e Lollo. A planta de Caçapava, que já era a maior do mundo na produção de KitKat, passou também a liderar o volume total de chocolates fabricados.

Esse avanço faz parte de um robusto plano de investimento de R$ 1,1 bilhão iniciado em 2023 e com previsão de continuação até 2026. Apenas a nova linha de KitKat recebeu cerca de R$ 300 milhões, o que permitiu um aumento de 30% na capacidade produtiva. Antes disso, a unidade paulista ocupava a segunda posição no país, atrás da fábrica capixaba da Garoto.

Com tecnologia de ponta e operação contínua, a unidade já produzia, em 2024, cerca de 150 mil unidades de KitKat por hora, funcionando 24 horas por dia. Com a expansão completa, ultrapassou definitivamente a planta de Vila Velha e se tornou referência global em automação e digitalização industrial dentro da Nestlé.

KitKat lidera expansão e transforma fábrica em polo de exportação

O KitKat foi o grande motor do crescimento da unidade de Caçapava. O Brasil figura entre os maiores consumidores do produto no mundo, e a fábrica paulista abastece atualmente 18 países da América Latina, incluindo Argentina e México, consolidando-se como um importante hub exportador da marca.

Com a expansão, a empresa também ampliou o portfólio com novos sabores, como pistache, cappuccino e algodão doce, além de versões especiais e edições limitadas. De acordo com o diretor da unidade, Caio Martins, a nova linha abriu espaço para inovação e permitiu atender à crescente demanda tanto do mercado interno quanto internacional.