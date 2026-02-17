O agronegócio brasileiro é marcado por propriedades de grande escala, mas uma delas se destaca pelas proporções fora do comum. Com mais de 150 mil hectares, a área está entre as maiores do país e ajuda a explicar por que o Brasil ocupa posição de destaque na produção mundial de alimentos.

Localizada no município de Querência, no estado do Mato Grosso, a Fazenda Roncador pertence ao empresário Pelerson Soares Penido. A propriedade passou por um amplo processo de expansão ao longo dos anos, saindo de uma área bem menor até atingir o tamanho atual.

Para efeito de comparação, o espaço equivale a dezenas de milhares de campos de futebol. A estrutura interna inclui áreas produtivas, reservas ambientais e suporte para trabalhadores que vivem ou atuam na região, formando uma operação de grande porte.

Produção em larga escala

A fazenda atua tanto na pecuária quanto no cultivo de grãos, alcançando números expressivos de produção anual. Os volumes colocam a propriedade entre as maiores iniciativas privadas do setor agropecuário nacional.

Além da atividade econômica, parte considerável do território é destinada à preservação ambiental, com manutenção de vegetação nativa e áreas protegidas, seguindo as exigências da legislação brasileira.

O tamanho da área e os resultados produtivos reforçam a dimensão que o agronegócio pode alcançar no país, especialmente em estados como o Mato Grosso, onde grandes extensões territoriais favorecem operações de escala elevada.