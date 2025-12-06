Quando o assunto são residências gigantescas, é comum que o imaginário nos leve a bairros luxuosos dos Estados Unidos ou a palácios históricos da Europa. Porém, o Brasil também abriga construções impressionantes, e a maior delas fica em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. O imóvel, pertencente à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo, soma cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, um número que por si só já mostra a dimensão do projeto.

Endereço que simboliza exclusividade

A mansão está instalada em Alphaville, um dos condomínios mais valorizados do estado e conhecido por oferecer privacidade, paisagismo cuidadoso e segurança rigorosa. O local atrai famílias que buscam conforto elevado e estilo de vida requintado, características que combinam com o perfil do casal. Em meio a ruas arborizadas e lotes amplos, a gigante arquitetônica se destaca como uma das construções mais emblemáticas da região.

Estrutura que impressiona até os mais acostumados ao luxo

Mais do que extensa, a residência reúne uma série de ambientes planejados para lazer, descanso e entretenimento. São 18 quartos, 14 banheiros, uma suíte principal do tamanho de muitos apartamentos e múltiplas piscinas distribuídas pela propriedade. A casa ainda conta com heliporto, hangar com capacidade para quatro aeronaves e jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Entre os espaços de convivência, chamam atenção a sala de cinema para 50 espectadores, quadra esportiva e um salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.

O casal por trás do megaprojeto

A anfitriã da mansão é Daniela Albuquerque, apresentadora conhecida por seu trabalho na RedeTV!. Ela é casada com Amilcare Dallevo, um dos fundadores da emissora e empresário de longa trajetória na área de comunicação. Juntos, formam um dos casais mais influentes do meio televisivo. A residência, repleta de detalhes arquitetônicos e ambientes monumentais, funciona como reflexo do estilo de vida luxuoso que ambos construíram ao longo de suas carreiras.