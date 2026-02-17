Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é um verdadeiro cartão-postal do turismo brasileiro. Considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo, ele registra faturamento anual de cerca de R$ 240 milhões, consolidando a cidade como destino turístico de destaque.

Desde a inauguração, em 1987, o parque investiu em mais de 60 atrações, com destaque para o complexo de toboáguas “Nações”, lançado em 2023. Foram R$ 60 milhões aplicados em estruturas que combinam adrenalina e inovação, chamando a atenção de visitantes de todo o mundo.

O objetivo é oferecer experiências únicas e reforçar a posição do Brasil no cenário global de parques aquáticos.

Movimento econômico para Olímpia

A presença do Thermas dos Laranjais impacta diretamente a economia local. Com mais de 2 milhões de turistas por ano, a cidade de Olímpia vê sua rede hoteleira, comércio e infraestrutura beneficiados.

O fluxo constante de visitantes incentiva melhorias urbanas e novos serviços, consolidando a região como polo de turismo.

Inovação constante como diferencial

O segredo do sucesso do parque está na renovação contínua. Cada nova atração é planejada para surpreender os visitantes e manter o interesse do público.

A combinação de piscinas termais, entretenimento e aventuras aquáticas transforma o Thermas dos Laranjais em uma referência de experiência completa para famílias e turistas de todas as idades.

Além de entreter, o parque reforça a presença do país no mercado internacional de parques aquáticos. A estratégia de investimentos e foco em experiências diferenciadas mostra como o Brasil pode concorrer globalmente, atraindo turistas estrangeiros e inspirando novos empreendimentos no setor.