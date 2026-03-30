Situado no município de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o Beto Carrero World é, oficialmente, o maior parque temático do Brasil, contando com centenas de atrações por toda a sua extensão.

E vale destacar que, a partir dos próximos anos, essa quantidade pode ficar ainda maior, já que os atuais administradores do parque investiram cerca de R$ 2 bilhões em um projeto de expansão que resultará na chegada de novos brinquedos radicais.

Um deles é uma montanha-russa inédita, que promete ser uma das mais modernas da América Latina. Contando com cerca de 1,4 quilômetros de trilhos a novidade deve atrair a atenção de um público variado.

Isso se deve ao fato de que o percurso da atração não apenas alternará entre trechos abertos e fechados, como também incluirá trocas rápidas de trilhos, múltiplos lançamentos e até mesmo momentos em gravidade zero.

Inspirada pelo universo de Bob Esponja, o famoso desenho animado criado por Stephen Hillenburg, a montanha-russa também promete acabar com filas extensas, já que os cinco trens e a estação dupla tornarão o embarque e o desembarque mais ágeis, melhorando ainda mais a experiência.

Nova montanha-russa foi desenvolvida por empresa famosa

É relevante destacar que a nova montanha-russa, com valor estimado em cerca de R$ 450 milhões, foi desenvolvida por uma dos principais fabricantes do setor, sendo ela a Intamin Amusement Rides.

Fundada em Liechtenstein no ano de 1967, a empresa possui escritórios corporativos em todo o mundo, e é a principal responsável pela fabricação de muitos dos brinquedos dos parques da Universal em Orlando.

Por meio de seus canais oficiais, a Intamin afirmou que a montanha-russa, que deve ser lançada pelo Beto Carrero World até 2028, pode bater recordes no segmento, pois além de oferecer uma experiência imersiva para os passageiros, ainda será atrelada a uma outra atração.