A construção civil brasileira acaba de ganhar um novo marco de luxo e inovação. Um projeto bilionário promete mudar completamente o horizonte de Balneário Camboriú (SC) e colocar o país entre as referências mundiais em engenharia e design arquitetônico. Com uma estrutura monumental e valores que superam qualquer outro empreendimento já construído no Brasil, o novo edifício será um símbolo da alta renda e da ostentação de um mercado imobiliário que não para de crescer.

A obra reúne cifras impressionantes, tecnologias de ponta e o envolvimento de algumas das famílias mais influentes do país. Mais do que um edifício, o projeto foi pensado como uma obra de arte vertical, unindo arquitetura moderna, sustentabilidade e homenagens a uma das maiores personalidades do esporte mundial.

O prédio que redefiniu o conceito de luxo no Brasil

Batizado de Senna Tower, o arranha-céu de 550 metros de altura será o maior prédio já construído no Brasil e um dos mais altos do mundo. O projeto foi apresentado pela FG Empreendimentos, uma das incorporadoras mais poderosas do país, com mais de quatro décadas de atuação no setor de alto padrão. O investimento total passa de R$ 3 bilhões, e o Valor Geral de Vendas (VGV) está estimado em cerca de R$ 8,5 bilhões.

O empreendimento é resultado da união de três famílias que figuram entre as mais ricas e influentes do Brasil: Graciola, Senna e Hang. A FG, liderada pela família Graciola, comanda a execução da torre, enquanto o nome Senna dá ao edifício um caráter simbólico e emocional, representando a força, a disciplina e o espírito de superação do lendário piloto Ayrton Senna. A família Hang, por sua vez, contribui com parte dos investimentos e estratégias de expansão comercial do projeto.

Com o design inspirado na chamada “Jornada do Herói”, o conceito artístico da torre foi desenvolvido pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do tricampeão de Fórmula 1. Segundo ela, cada detalhe do edifício foi pensado para traduzir visualmente a ideia de superação e conquista, valores que marcaram a trajetória do piloto.

O Senna Tower contará com uma estrutura residencial de alto padrão, incluindo:

18 mansões suspensas entre 420 m² e 563 m²;

204 apartamentos de até 400 m²;

4 coberturas duplex de 600 m²;

2 megacoberturas tríplex com 903 m² cada.

Os valores também refletem a exclusividade do projeto: os apartamentos partem de R$ 28 milhões, e as coberturas mais luxuosas chegam a custar R$ 300 milhões. Segundo a FG, cerca de 15% das unidades já foram vendidas, muitas delas para compradores internacionais, vindos de locais como Miami e países da Europa.

Um novo marco para o mercado imobiliário e para Balneário Camboriú

O prédio, que está sendo construído na orla de Balneário Camboriú, promete transformar a cidade em um dos destinos mais luxuosos da América Latina. O município catarinense, conhecido pelo metro quadrado mais caro do Brasil, reforça assim seu papel como polo de investimento imobiliário de alto padrão.

Além de residências exclusivas, o projeto inclui áreas de lazer, espaços gastronômicos e ambientes culturais abertos ao público. Um dos destaques será uma experiência imersiva dedicada à trajetória de Ayrton Senna, oferecendo ao visitante uma conexão sensorial com o legado do piloto.

Outro diferencial é o compromisso com a sustentabilidade. O Senna Tower será o primeiro edifício residencial supertall do mundo a conquistar o selo ambiental Leed Platinum, certificado internacional concedido a construções que atendem aos mais altos padrões de eficiência energética e responsabilidade ambiental.

A previsão é que o prédio fique pronto até 2033, marcando uma nova era na arquitetura brasileira. O Senna Tower não apenas simboliza o luxo e a força econômica das famílias envolvidas, mas também representa o avanço tecnológico e criativo do país no cenário global da construção civil.