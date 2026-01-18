A política salarial da Havan costuma chamar atenção de quem busca uma vaga no varejo ou acompanha os bastidores das grandes redes do país. Presente em diversas regiões do Brasil, a empresa fundada e comandada por Luciano Hang adota um modelo de gestão baseado em metas, produtividade e recompensas financeiras atreladas ao desempenho dos funcionários.

Modelo de remuneração prioriza metas e resultados

Na Havan, o salário fixo é apenas uma parte da remuneração. A empresa aposta em mecanismos de incentivo que variam conforme a função exercida e o desempenho individual e coletivo. A lógica é simples: quanto melhores os resultados, maior pode ser o rendimento ao longo do ano. Essa política tem como objetivo estimular engajamento, competitividade e alinhamento com as metas estabelecidas pela companhia.

Esses valores costumam ganhar visibilidade por meio de plataformas especializadas em mercado de trabalho, onde ex-funcionários e profissionais atuais compartilham estimativas de ganhos, benefícios e condições de trabalho.

Salários variam conforme cargo e função

De acordo com informações reunidas pelo Glassdoor, os cargos de chefia concentram as maiores faixas salariais da rede. Gerentes, por exemplo, podem alcançar uma remuneração anual próxima de R$ 31 mil, considerando o teto estimado para a função. Já líderes de loja apresentam ganhos que podem chegar a cerca de R$ 13 mil por mês, conforme os dados disponíveis.

Nas funções operacionais, os valores são mais próximos da média do varejo nacional. Operadores de caixa registram rendimentos anuais em torno de R$ 26 mil. Fiscais de loja recebem aproximadamente R$ 1.439 por mês, enquanto vendedores do setor de eletrodomésticos podem chegar a uma média mensal próxima de R$ 3.942, segundo estimativas do Glassdoor e do Indeed.

Bonificação pode ampliar renda anual

Um dos principais diferenciais apontados por quem trabalha na empresa é o Programa de Participação nos Resultados (PPR). O benefício funciona como um pagamento extra anual, semelhante a um salário adicional, condicionado ao desempenho da companhia e ao cumprimento de metas individuais e coletivas.

Luciano Hang costuma destacar publicamente a meritocracia como pilar da gestão. Segundo o empresário, o modelo adotado busca premiar quem entrega resultados consistentes, permitindo que a renda aumente de acordo com o esforço e a performance ao longo do ano.