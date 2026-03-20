O Templo de Salomão é considerado o maior templo evangélico do Brasil e uma das construções religiosas mais imponentes da América Latina. Localizado na zona leste de São Paulo, o espaço chama atenção por sua grandiosidade e arquitetura inspirada no templo bíblico original descrito nas escrituras.

A obra, que custou cerca de R$ 680 milhões, tornou-se um símbolo de fé e poder. Inaugurado em 2014, o templo pertence à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e funciona como sua sede mundial. Com capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas sentadas, o local recebe fiéis de diversas partes do Brasil e do mundo.

O complexo inclui não apenas o santuário principal, mas também salas de estudos, áreas administrativas e espaços destinados a eventos religiosos. O projeto foi idealizado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e também proprietário do Grupo Record, que inclui uma das maiores redes de televisão do país.

A construção levou cerca de quatro anos para ser concluída e utilizou materiais importados, como pedras de Israel, reforçando a proposta de recriar o ambiente descrito na Bíblia. Desde sua inauguração, o Templo de Salomão se consolidou como um dos principais pontos turísticos religiosos de São Paulo.

Além de cultos e celebrações, o espaço também promove visitas guiadas, atraindo pessoas interessadas tanto na dimensão espiritual quanto na arquitetura do local. A grandiosidade da obra continua sendo motivo de admiração, mas também de debates sobre fé, financiamento e influência religiosa no país.

Templo se tornou referência mundial em arquitetura religiosa

Com seu projeto grandioso, o Templo de Salomão passou a ser visto como uma referência internacional quando o assunto é arquitetura religiosa moderna. A construção mistura elementos históricos com tecnologia contemporânea, oferecendo conforto e estrutura para grandes eventos, o que contribui para atrair ainda mais visitantes ao longo do ano.

Além do impacto arquitetônico, o templo também representa a expansão e a força da Igreja Universal no Brasil e no exterior. A obra simboliza não apenas um espaço de culto, mas um marco na trajetória da instituição, consolidando sua presença entre as maiores organizações religiosas do mundo.