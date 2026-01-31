Considerado o maior time da Inglaterra, o Manchester United deu um passo importante para a construção de um novo estádio. Batizado provisoriamente de New Trafford Stadium, o projeto pode resultar na construção de uma das arenas mais modernas e imponentes do futebol.

De acordo com o Daily Mail, o projeto conta com a liderança do ex-campeão olímpico, Sebastian Coe, considerado uma das figuras mais respeitadas dentro do ambiente de gestão esportiva. Coe foi escolhido para presidir o grupo responsável pelo projeto e já teve experiência semelhante durante a organização nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

O projeto e plano de desenvolvimento

O Manchester United criou a Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTR MDC), entidade responsável pelo projeto. A construção do novo estádio faz parte de um amplo programa de regeneração urbana na região, com foco na construção de moradias, gerando assim mais empregos e melhorias na infraestrutura. O plano pretende transformar uma área de aproximadamente 370 hectares, construir 15 mil moradias, criar cerca de 90 mil empregos e investir em espaços públicos e mobilidade urbana.

Segundo estimativas, o conjunto de investimentos pode gerar mais de £7 bilhões por ano, aproximadamente R$ 5 bilhões, para a economia do Reino Unido. A construção do novo estádio deve exigir um investimento de capital financeiro de até £2 bilhões, aproximadamente R$ 15 bilhões. A proposta prevê um estádio com capacidade para cerca de 100 mil torcedores, superando o atual Old Trafford, casa do clube inglês desde 1910.

Antigo estádio sede do clube

O clube reconhece o valor do histórico estádio Old Trafford, mas avalia que ele já não atende mais às exigências de conforto, tecnologia e potencial de geração de receitas. A ideia é que o novo estádio seja construído nas proximidades do Old Trafford, permitindo que o clube inglês siga com os jogos em casa normalmente durante o período de obras. Caso o cronograma seja cumprido, a mudança para a nova casa pode ocorrer no início da próxima década.

Com o novo estádio, o clube não somente terá uma sede mais moderna, proporcionando uma melhor experiência para quem frequenta, mas também contribui para um maior desenvolvimento local, podendo construir um legado a longo prazo.