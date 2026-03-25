O Governo Federal começou a pagar mais uma rodada de apoio financeiro para trabalhadores que estão sem poder exercer suas atividades. Desta vez, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas com o valor de R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo atual.

O que é o seguro-defeso?

Esse pagamento faz parte do seguro-defeso, um benefício destinado a pescadores artesanais. Ele é liberado quando esses profissionais precisam parar de trabalhar por causa do período de reprodução dos peixes, conhecido como defeso.

Durante esse tempo, a pesca é proibida para proteger as espécies, o que impede esses trabalhadores de garantirem sua renda.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o seguro-defeso, é necessário atender a alguns critérios, entre eles:

Estar registrado como pescador artesanal há pelo menos um ano

Ter inscrição ativa no CadÚnico

Comprovar que exerce a atividade de pesca, não tendo outra fonte de renda

Não receber aposentadoria ou outros benefícios contínuos

Como os pagamentos estão sendo feitos?

Os valores estão sendo liberados aos poucos, em etapas organizadas pelo governo. A maioria dos trabalhadores atendidos teve suas atividades interrompidas entre o fim de 2025 e o início de 2026, período em que a pesca foi suspensa em várias regiões do país.

Por que esse auxílio é importante?

O seguro-defeso é essencial para milhares de famílias que dependem da pesca para sobreviver. Sem ele, muitos trabalhadores ficariam sem renda durante o período em que não podem trabalhar.

Além de ajudar financeiramente, o benefício também contribui para a preservação do meio ambiente, já que incentiva o respeito ao tempo de reprodução dos peixes.