O Governo Federal começou a pagar mais uma rodada de apoio financeiro para trabalhadores que estão sem poder exercer suas atividades. Desta vez, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas com o valor de R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo atual.
O que é o seguro-defeso?
Esse pagamento faz parte do seguro-defeso, um benefício destinado a pescadores artesanais. Ele é liberado quando esses profissionais precisam parar de trabalhar por causa do período de reprodução dos peixes, conhecido como defeso.
Durante esse tempo, a pesca é proibida para proteger as espécies, o que impede esses trabalhadores de garantirem sua renda.
Quem tem direito ao benefício?
Para receber o seguro-defeso, é necessário atender a alguns critérios, entre eles:
- Estar registrado como pescador artesanal há pelo menos um ano
- Ter inscrição ativa no CadÚnico
- Comprovar que exerce a atividade de pesca, não tendo outra fonte de renda
- Não receber aposentadoria ou outros benefícios contínuos
Como os pagamentos estão sendo feitos?
Os valores estão sendo liberados aos poucos, em etapas organizadas pelo governo. A maioria dos trabalhadores atendidos teve suas atividades interrompidas entre o fim de 2025 e o início de 2026, período em que a pesca foi suspensa em várias regiões do país.
Por que esse auxílio é importante?
O seguro-defeso é essencial para milhares de famílias que dependem da pesca para sobreviver. Sem ele, muitos trabalhadores ficariam sem renda durante o período em que não podem trabalhar.
Além de ajudar financeiramente, o benefício também contribui para a preservação do meio ambiente, já que incentiva o respeito ao tempo de reprodução dos peixes.
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