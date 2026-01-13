Localizada em Alphaville, na Região Metropolitana de São Paulo, a mansão onde vivem a apresentadora Daniela Albuquerque e o empresário Amilcare Dallevo Jr., um dos donos da RedeTV!, segue ostentando o posto de maior residência particular do Brasil. O imóvel chama atenção não apenas pelo tamanho, mas pelo nível de exclusividade e pelo valor estimado, que chega à casa de R$ 1 bilhão.

Um marco do mercado imobiliário de luxo

Com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, a propriedade ultrapassou outras construções emblemáticas do país, como a Mansão Safra, no Morumbi. Concluída em 2014, a residência voltou aos holofotes recentemente após a apresentadora divulgar imagens da comemoração de seus 18 anos de casamento, revelando detalhes pouco vistos do interior.

Ambientes grandiosos e áreas privativas

Um dos espaços mais impressionantes é a suíte principal do casal, que sozinha ocupa cerca de 1.200 metros quadrados. O ambiente reúne quarto, piscina exclusiva e um closet de grandes proporções, pensado para atender às demandas da rotina de Daniela. O imóvel ainda conta com outros 18 dormitórios e 14 banheiros, distribuídos de forma a garantir conforto e privacidade a moradores e hóspedes.

Lazer, tecnologia e infraestrutura completa

A área interna abriga um aquário de oito metros, cinema particular com capacidade para aproximadamente 50 pessoas, spa, além de um amplo salão destinado a eventos. No subsolo, uma garagem comporta cerca de 50 veículos, facilitando a logística em dias de recepção.

Heliponto e paisagismo inspirado na Europa

Outro diferencial da residência é a estrutura voltada ao transporte aéreo, com heliponto privativo e hangar preparado para receber até quatro helicópteros. Já o espaço externo foi planejado com referência nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, integrando piscinas e quadras esportivas ao projeto paisagístico.

Estilo clássico com toque pessoal

Daniela Albuquerque afirma ter participado ativamente das decisões estéticas da casa. O décor privilegia o estilo clássico, com presença marcante de dourado, cristais e acabamentos sofisticados. Muitas peças foram adaptadas pela própria apresentadora, unindo luxo tradicional e soluções personalizadas para o dia a dia da residência.