Liam Gallagher, aos 53 anos, está de endereço novo após o êxito da turnê de retorno do Oasis. O cantor confirmou a compra de uma mansão em Cotswolds, na Inglaterra, avaliada em £ 4,2 milhões (cerca de R$ 30,3 milhões, na cotação atual). A propriedade, com 1.179 m², é uma casa de campo que conta com oito quartos, sete banheiros e cinco salas de estar.

Os rumores sobre a aquisição do imóvel circulavam desde o fim de 2025. A confirmação oficial, porém, veio apenas no sábado (24), quando Gallagher comentou o assunto em uma interação com fãs na rede social X, o antigo Twitter.

“Para todas as pessoas lindas de Cotswolds, venho em paz, vocês nem vão perceber que estou lá. Não sou como todas essas celebridades bobinhas que gostam de se exibir. Sou LO-FI (expressão que significa estilo de conteúdo simples), como vocês eram”, escreveu o vocalista do Oasis.

Batizada de Dockem House, a nova mansão de Gallagher chama atenção pelas vistas amplas e panorâmicas. O imóvel reúne diversas comodidades, como piscina, quadras de tênis, estábulos, cinema privativo e sala de jogos. Antes da compra, a propriedade pertencia a Tony Adams, ex-jogador do futebol britânico.

Turnê de retorno impulsiona nova fase da banda

O retorno do Oasis aos palcos foi um dos grandes acontecimentos da música recente, reunindo multidões e despertando a nostalgia de fãs ao redor do mundo. Com ingressos esgotados em diversas cidades, a turnê consolidou o apelo duradouro da banda e mostrou que o repertório segue atual, capaz de atravessar gerações e manter a força comercial.

Além do sucesso de público, a turnê também representou um marco financeiro para o grupo. A alta demanda, aliada a apresentações em grandes arenas e festivais, garantiu cifras expressivas e reforçou o status do Oasis como um dos nomes mais rentáveis do rock britânico, abrindo caminho para novos projetos e investimentos pessoais dos integrantes.