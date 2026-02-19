Celebrado tanto pelo sucesso comercial quanto pela influência artística, The Weeknd chega aos 36 anos como um dos nomes mais poderosos da música global. Por trás do repertório que domina rankings e trilhas sonoras, o cantor também construiu um patrimônio bilionário — parte dele investido em imóveis de altíssimo padrão.

Em 2025, o artista ampliou sua presença no mercado imobiliário de luxo ao adquirir uma mansão avaliada em cerca de R$ 300 milhões nos Estados Unidos, reforçando um perfil de investimentos que acompanha o tamanho de sua carreira.

Um imóvel desenhado para o alto padrão

A propriedade fica em Coral Gables, uma das áreas mais valorizadas da Flórida. O imóvel foi comprado por US$ 54,9 milhões e ocupa um terreno em formato de “V”, com acesso à água em dois lados — um diferencial raro mesmo entre mansões milionárias.

Além da vista privilegiada para o mar, a residência conta com doca privada capaz de receber um mega-iate de até 60 metros. A área externa foi pensada para integração com a paisagem tropical e inclui piscina com mosaicos inspirados em corais, elemento que valoriza ainda mais o projeto arquitetônico.

Arquitetura voltada ao entretenimento

Com foco em lazer e recepção de convidados, a mansão reúne espaços amplos e interligados. Logo na entrada, um hall com pé-direito duplo e escadaria imponente antecipa o padrão do imóvel. O projeto inclui salas de estar e jantar, escritório, academia e ambientes sociais planejados para grandes encontros.

A proposta privilegia áreas abertas e a conexão entre interior e exterior, criando uma experiência contínua entre arquitetura e paisagem. Não é a primeira vez que o cantor investe nesse tipo de propriedade: em 2021, ele adquiriu uma mansão em Bel Air, em Los Angeles, por cerca de US$ 70 milhões, uma das compras mais comentadas entre celebridades naquele ano.

Da cena alternativa ao estrelato global

Nascido em Toronto, no Canadá, em 16 de fevereiro de 1990, Abel Makkonen Tesfaye é filho de imigrantes etíopes e iniciou a carreira de forma independente. As primeiras músicas foram divulgadas anonimamente na internet, chamando atenção pela sonoridade sombria e letras introspectivas.

O reconhecimento veio em 2011 com a mixtape House of Balloons, que abriu caminho para um contrato com a gravadora Republic Records e consolidou sua entrada no mercado internacional. A partir daí, o cantor passou a ocupar posições de destaque nas paradas globais.

Hits, prêmios e recordes

Ao longo da carreira, The Weeknd emplacou sucessos como Can’t Feel My Face, The Hills, Starboy e Blinding Lights. Esta última permaneceu por 90 semanas no ranking Billboard Hot 100, tornando-se uma das músicas mais executadas da década.

O cantor acumula quatro prêmios Grammy, mais de 20 Billboard Music Awards e diversas outras premiações. Em 2021, também foi o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LV, um dos palcos de maior visibilidade do entretenimento mundial.

Turnê inclui retorno ao Brasil

O artista já confirmou que voltará ao país em 2026. Os shows estão previstos para Rio de Janeiro e São Paulo, como parte da nova etapa de sua turnê mundial.

A passagem pelo Brasil reforça a relação do cantor com o público local e marca mais um capítulo de uma trajetória que combina sucesso artístico, impacto cultural e um estilo de vida à altura do reconhecimento global que conquistou.