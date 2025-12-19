No bairro do Joá, aos pés da majestosa Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, encontra-se a mansão de Márcio Garcia avaliada em R$ 250 milhões, apontada como a mais cara do Brasil. Com uma vista deslumbrante para o mar e para a Barra da Tijuca, o imóvel reúne luxo, conforto e total exclusividade.

Implantada em um terreno de 6 mil metros quadrados, com 2 mil metros quadrados de área construída e climatizada, a residência conta com sete suítes, 18 banheiros e três cozinhas completas. A área de lazer é um espetáculo à parte, com cinema privativo, boate, academia equipada, quadra de tênis, campo de futebol e até uma horta particular.

Márcio Garcia em sua casa no Rio — Foto: Reprodução Instagram

A área externa é igualmente impressionante, com piscina equipada com duas raias semiolímpicas, jacuzzi com capacidade para até 10 pessoas, mini golfe e amplos espaços de convivência, pensados para proporcionar lazer, conforto e total privacidade.

Em outubro de 2024, Márcio Garcia decidiu colocar a mansão à venda pelo valor de R$ 250 milhões. Segundo o apresentador, inicialmente não havia intenção de negociar o imóvel, mas o interesse demonstrado por Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, foi determinante para que ele autorizasse o anúncio.

Apesar de todo o luxo e de uma infraestrutura singular, a mansão ainda aguarda um comprador à altura de seu perfil extremamente exclusivo, consolidando-se como um dos maiores ícones do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil.

De onde vem a fortuna de Márcio Garcia?

Com uma carreira consolidada ao longo de mais de 30 anos na televisão, atuando como ator e apresentador em grandes emissoras, Márcio Garcia construiu a fortuna que viabilizou a aquisição da mansão. Sua trajetória começou na MTV, canal de grande destaque e influência nos anos 1990.

Quatro anos depois, transferiu-se para a TV Globo, onde apresentou o programa infantil Gente Inocente e, posteriormente, o Vídeo Show. Já na Rede Record, esteve à frente de O Melhor do Brasil, alcançando a liderança de audiência na disputa com concorrentes. O êxito do programa abriu caminho para seu retorno à Globo, em 2008.

Como ator, integrou o elenco de novelas de grande sucesso, como Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013). Entre 2016 e 2020, esteve à frente do programa Tamanho Família e, em 2022, comandou o The Voice Kids.