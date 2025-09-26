O Itaú Unibanco apresentou, nesta terça-feira (23), durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, os resultados alcançados a partir da modernização tecnológica e da integração de inteligência artificial (IA) em seus processos. Segundo o banco, a estratégia vem proporcionando maior eficiência, além de ganhos expressivos em economia de tempo e redução de falhas operacionais.

Transformação digital e foco no cliente

Carlos Eduardo Mazzei, diretor de tecnologia do Itaú, ressaltou que a mudança foi pensada para priorizar a experiência do cliente. Desde 2017, a instituição passou a investir em nuvem pública e em novos modelos de operação, buscando mais agilidade e redução de custos.

Entre os pilares adotados estão a reestruturação de processos, o uso intensivo de dados, a aplicação da IA e a criação de produtos digitais.

Resultados práticos da estratégia

De acordo com o executivo, as mudanças já trouxeram impacto concreto: queda de 98% nos incidentes graves registrados no primeiro semestre de 2025 em comparação com 2018, redução de 43% no custo de transição e aumento de 2100% no volume de implantações. A plataforma também gerou economia de mais de 300 mil horas de trabalho, além de automatizar etapas críticas de desenvolvimento.

Hoje, o Itaú conta com mais de 500 cientistas de dados, 1.500 modelos de IA e cerca de 600 aplicações em desenvolvimento com foco em inteligência artificial generativa.