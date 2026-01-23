Com pouco mais de 70 mil moradores, o município de Farroupilha, localizado na Serra Gaúcha, se prepara para receber uma novidade inédita no setor de alimentação. Pela primeira vez, a cidade deve contar com uma unidade da rede norte-americana de fast food McDonald’s, movimento que marca a chegada da primeira franquia internacional do segmento ao município.

Estudo de viabilidade já foi aprovado

De acordo com o prefeito Jonas Tomazini, a empresa responsável pela marca apresentou, no último trimestre de 2025, um estudo de viabilidade urbanística à prefeitura. O documento passou por análise técnica e já obteve parecer favorável. No momento, o processo avança para a etapa de avaliação do projeto arquitetônico, que vai definir os detalhes da estrutura da futura loja.

A expectativa do Executivo municipal é que, após a liberação do alvará de construção, seja possível estabelecer um cronograma oficial para o início das obras. A administração avalia o empreendimento como um indicativo de confiança no potencial econômico da cidade e no crescimento da região.

Local escolhido fica em ponto estratégico

O terreno destinado à instalação do restaurante está situado no cruzamento das ruas Júlio de Castilhos e Tiradentes, uma das principais vias de acesso a Farroupilha. A escolha do local leva em conta o fluxo intenso de veículos e a facilidade de acesso para moradores e visitantes.

Segundo informações da prefeitura, a proposta da rede é implantar uma unidade no modelo tradicional, incluindo atendimento por drive-thru. Esse formato é considerado um diferencial para atender tanto quem circula diariamente pela área quanto quem está apenas de passagem pela cidade.

Expectativa positiva no município

Para o prefeito Jonas Tomazini, a chegada da rede simboliza um avanço importante para Farroupilha. Ele destaca que a decisão de instalação envolve um processo longo e criterioso por parte da empresa, o que reforça a relevância do investimento.

A administração municipal avalia que o novo empreendimento pode impulsionar a economia local, gerar empregos e ampliar as opções de serviços para a população, além de consolidar o município como um polo atrativo para novos negócios.