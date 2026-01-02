O resultado da Mega da Virada sempre desperta curiosidade além dos números sorteados. Depois do anúncio do prêmio recorde, muitos brasileiros passaram a buscar não só onde saíram as apostas vencedoras, mas também quem são algumas das pessoas que conseguiram transformar um simples bilhete em uma virada de vida.

Embora a maior parte dos ganhadores prefira manter o anonimato, alguns nomes acabaram vindo a público, seja por exposição nas redes sociais, seja por já serem figuras conhecidas. Aos poucos, histórias começaram a circular e chamaram atenção pela repetição da sorte e pelos valores acumulados ao longo dos anos.

Quem são alguns dos ganhadores que tiveram a identidade divulgada

Entre os nomes que se tornaram públicos está o da ex-BBB e empresária Paulinha Leite. Ela não acertou todas as dezenas desta vez, mas garantiu uma quina na Mega da Virada 2025, levando um prêmio individual de R$ 11,9 mil. Mesmo sem o valor principal, a ex-participante do reality comemorou o resultado e compartilhou o bilhete nas redes sociais, reforçando a fama de “pé-quente”.

Paulinha afirma já ter sido premiada mais de 30 vezes em diferentes loterias e calcula que, ao longo dos anos, tenha acumulado cerca de R$ 40 milhões em prêmios. Um dos valores mais altos que recebeu foi de R$ 1,5 milhão, conquistado na Mega da Virada anterior. Segundo ela, não existe fórmula ou cálculo para escolher os números, apenas confiança na própria sorte.

Outra ganhadora que resolveu dividir o momento com o público foi a influenciadora Ana Luiza Sanches. Amiga próxima da cantora Ana Castela, ela gravou ao vivo a conferência dos bilhetes. O resultado foi expressivo: quatro quadras e cinco quinas. Somando todos os prêmios, o valor recebido chegou a aproximadamente R$ 60,3 mil, sendo R$ 11,9 mil por cada quina e R$ 216,76 por quadra.

Além disso, casos curiosos também chamaram atenção nas redes sociais. Um criador de conteúdo identificado como Crowman Tech Promoções prometeu pagar R$ 1 mil a cada seguidor caso fosse o grande vencedor da Mega. Ele não levou o prêmio principal, mas acertou a quadra e ganhou R$ 216,76, o suficiente para viralizar a promessa e gerar comentários bem-humorados.

Como foi o sorteio da Mega da Virada e onde saíram as apostas vencedoras

O concurso especial da Mega da Virada sorteou as dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59. Seis apostas acertaram todos os números e dividiram o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão, o maior já registrado na loteria brasileira.

As apostas vencedoras foram feitas em João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Franco da Rocha, em São Paulo, além de três jogos realizados pela plataforma on-line da Caixa Econômica Federal.

Como de costume, a Caixa informou que a identidade dos ganhadores dos prêmios principais permanece protegida por lei, justamente para garantir a segurança dessas pessoas.