Neste mês de janeiro, a plataforma AirlineRatings, que avalia serviços prestados por empresas aéreas ao redor de todo o mundo, disponibilizou um ranking elencando as melhores companhias que surpreendeu o público.
Afinal, embora a Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, tenha liderado a lista da categoria full service (serviço completo), ela assumiu a posição por uma diferença mínima, o que comprova os esforços de muitas companhias para melhorar seus serviços.
Além disso, a HK Express, de Hong Kong, liderou a categoria de low-costs (empresas de baixo custo) pelo segundo ano consecutivo, comprovando que as tarifas de baixo custo não afetaram a qualidade do serviço.
O ranking também concedeu espaço para a brasileira GOL, que apareceu em 24º lugar entre as low-costs, tendo sido a única empresa nacional classificada dentre as mais de 300 avaliadas pelos especialistas da plataforma.
Para avaliar as companhias, a AirlineRatings se baseia em indicadores como a taxa de incidentes por número de voos, idade da frota, participação em programas específicos e até mesmo a realização de auditorias de segurança em cabine, e posteriormente os converte em resultados numerais.
Ranking das melhores companhias aéreas do mundo: confira o top 25
Conforme mencionado anteriormente, a AirlineRatings analisou as métricas de cerca de 320 companhias aéreas para desenvolver seu ranking, divididas entre as categorias low-cost e full service. E de acordo com os resultados, estas foram as 25 mais bem avaliadas de cada uma delas (via O Tempo):
Full service
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta
- American Airlines
- Fiji Airways
Low-cost
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair Ireland and UK
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile
