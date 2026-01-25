Neste mês de janeiro, a plataforma AirlineRatings, que avalia serviços prestados por empresas aéreas ao redor de todo o mundo, disponibilizou um ranking elencando as melhores companhias que surpreendeu o público.

Afinal, embora a Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, tenha liderado a lista da categoria full service (serviço completo), ela assumiu a posição por uma diferença mínima, o que comprova os esforços de muitas companhias para melhorar seus serviços.

Além disso, a HK Express, de Hong Kong, liderou a categoria de low-costs (empresas de baixo custo) pelo segundo ano consecutivo, comprovando que as tarifas de baixo custo não afetaram a qualidade do serviço.

O ranking também concedeu espaço para a brasileira GOL, que apareceu em 24º lugar entre as low-costs, tendo sido a única empresa nacional classificada dentre as mais de 300 avaliadas pelos especialistas da plataforma.

Para avaliar as companhias, a AirlineRatings se baseia em indicadores como a taxa de incidentes por número de voos, idade da frota, participação em programas específicos e até mesmo a realização de auditorias de segurança em cabine, e posteriormente os converte em resultados numerais.

Ranking das melhores companhias aéreas do mundo: confira o top 25

Conforme mencionado anteriormente, a AirlineRatings analisou as métricas de cerca de 320 companhias aéreas para desenvolver seu ranking, divididas entre as categorias low-cost e full service. E de acordo com os resultados, estas foram as 25 mais bem avaliadas de cada uma delas (via O Tempo):

Full service

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta American Airlines Fiji Airways

Low-cost