Viajar pelo Brasil em 2026 deixou de ser apenas uma escolha de destino e passou a refletir estilo de vida. O turismo de alto padrão ganhou novos contornos: menos ostentação, mais identidade, sustentabilidade e experiências que dialogam com o ritmo de quem visita. Ao longo do litoral, alguns lugares se destacam por unir estrutura, autenticidade e personalidade própria, ditando tendências que vão além do verão. As informações são da Vogue Brasil.

Praia do Espelho aposta em silêncio e bem-estar

No sul da Bahia, a Praia do Espelho mantém o status de refúgio sofisticado, agora com foco ainda maior em reconexão e tranquilidade. A região tem atraído retiros de bem-estar e experiências voltadas ao autocuidado, longe do turismo de massa. Hotéis boutique e restaurantes já consolidados seguem como referência, especialmente fora da alta temporada, quando o cenário ganha contornos quase exclusivos.

São Miguel dos Milagres entra no radar internacional

Na Rota Ecológica de Alagoas, São Miguel dos Milagres vive um novo momento. A chegada de grandes grupos hoteleiros elevou o padrão de serviços sem descaracterizar o ambiente rústico que tornou o destino famoso. O local segue como favorito para casais e celebrações, mas agora também oferece estrutura para famílias e estadias mais longas.

Trancoso reforça o turismo de wellness

Clássico do sul da Bahia, Trancoso atravessa 2026 com foco em saúde, cultura e equilíbrio. O Quadrado continua como ponto central, mas o destaque vai para spas, práticas integrativas e eventos culturais que atraem um público interessado em experiências mais completas e menos festivas.

Península de Maraú ganha protagonismo em Algodões

Na Bahia, Algodões desponta como alternativa mais reservada dentro da Península de Maraú. Com hospedagens de arquitetura integrada à paisagem e festas seletivas, o vilarejo atrai visitantes em busca de exclusividade e contato direto com a natureza.

Pipa amplia perfil cosmopolita

No Rio Grande do Norte, Pipa reforça sua vocação internacional. Eventos gastronômicos, diversidade cultural e opções de hospedagem sustentáveis fazem do destino um dos mais dinâmicos do Nordeste, combinando vida noturna ativa e natureza preservada.

Fernando de Noronha consolida turismo sustentável

Noronha segue como símbolo de preservação ambiental. Em 2026, projetos de energia limpa e controle rigoroso de visitantes reforçam o compromisso com o turismo responsável. A experiência, cada vez mais consciente, valoriza o silêncio, a paisagem e o contato genuíno com a natureza.

Esses destinos mostram que o turismo brasileiro vive uma fase em que viajar é, acima de tudo, uma escolha de valores e de experiências transformadoras.