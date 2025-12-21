O Nordeste brasileiro se destaca pela diversidade do seu litoral, que vai de praias urbanas, com infraestrutura completa, a trechos quase intocados, cercados por dunas, recifes e coqueirais. Essa combinação permite experiências variadas, que agradam desde famílias em férias até viajantes em busca de sossego e contato com a natureza.

Capitais como Salvador, Recife e Fortaleza oferecem orlas movimentadas, com opções de lazer, gastronomia e cultura a poucos passos do mar. Já destinos como Maragogi, São Miguel do Gostoso e trechos mais reservados da Bahia e de Pernambuco atraem quem prefere paisagens naturais e um ritmo mais tranquilo. No verão ou em outras épocas do ano, o litoral nordestino se adapta a diferentes perfis de viagem.

Destaques do litoral da Bahia

A Bahia concentra algumas das praias mais emblemáticas do país, reunindo história, cultura e cenários naturais marcantes. Em Salvador, a Praia do Farol da Barra é um dos cartões-postais da cidade, com mar calmo, forte presença urbana e um pôr do sol bastante disputado por moradores e turistas.

No sul do estado, a Praia do Espelho, em Porto Seguro, chama atenção pelas falésias coloridas e pelo mar transparente. Em períodos de maré baixa, piscinas naturais se formam e reforçam o clima de exclusividade. Já em Taipu de Fora, na Península de Maraú, os recifes criam áreas ideais para mergulho, enquanto a longa faixa de areia convida a caminhadas.

Praias de Pernambuco entre o urbano e o paraíso natural

Em Pernambuco, o litoral equilibra vida urbana e paisagens preservadas. A Praia de Boa Viagem, no Recife, é conhecida pelos arrecifes que formam piscinas naturais e pela estrutura completa ao longo da orla. Seguindo para o Litoral Sul, Porto de Galinhas se destaca pelas jangadas, águas cristalinas e variedade de atividades.

Outro destaque é a Praia dos Carneiros, em Tamandaré, famosa pela tranquilidade, pelo mar calmo e pela igrejinha à beira-mar, cenário frequente de registros fotográficos.

Alagoas e seus cenários de águas claras

No litoral alagoano, Maragogi é referência pelas galés e pelo mar de tons azul-turquesa. A Praia de Antunes se sobressai pelo visual paradisíaco e pelas piscinas naturais rasas. Já a Praia do Toque, em São Miguel dos Milagres, integra a Rota Ecológica e oferece um ambiente sereno, ideal para quem busca descanso longe de grandes centros.

Com tantas opções, o Nordeste segue como um dos destinos mais completos do país para morar ou viajar.