Conhecida por ser a cidade menos populosa do Brasil, Serra da Saudade, em Minas Gerais, voltou a registrar uma leve queda no número de habitantes. Segundo dados do Cartório de Registro Civil e Notas do município, a população passou de 833 para 831 pessoas entre fevereiro e maio de 2024. Nesse período, foram contabilizados três óbitos e apenas um nascimento.

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2023, já havia confirmado o município como o menor do país. Localizada a cerca de 250 quilômetros de Belo Horizonte, Serra da Saudade mantém o título há mais de uma década, superando Borá, no interior de São Paulo.

Tradições e curiosidades

Apesar do tamanho diminuto, o município abriga uma comunidade bastante unida e cheia de peculiaridades. Uma única família representa cerca de 5% da população total, e a festa de aniversário da cidade é um dos eventos mais esperados do ano — com direito a bolo para todos os moradores.

Na Rua Rio de Janeiro, no bairro São Geraldo, há apenas uma residência. Já no centro, a internet é gratuita e disponível para toda a população. A criminalidade praticamente não existe: o último homicídio registrado aconteceu há mais de 50 anos.

Estrutura e cotidiano

Com 335 quilômetros quadrados de área, Serra da Saudade tem dimensões semelhantes às de Belo Horizonte, embora conte com apenas dois bairros — Centro e São Geraldo. A cidade dispõe de um posto de saúde, dois supermercados, uma padaria, uma casa lotérica e sete bares.

Como não há posto de combustíveis, os moradores aproveitam viagens às cidades vizinhas, como Dores do Indaiá, para abastecer. Alaor Machado, atual prefeito, está em seu quinto mandato, e alguns secretários municipais permanecem nos cargos há quase 20 anos — reflexo da estabilidade e do ritmo tranquilo que definem a rotina da menor cidade do país.