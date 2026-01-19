Enquanto locais como a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, a Praia de Antunes, em Alagoas e a Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se destacam por suas gigantescas faixas de areia, existe um ponto turístico pouco conhecido que se destaca justamente pelo motivo contrário.

Trata-se da Praia da Paciência, localizada no município de Penha, na parte norte do litoral catarinense. Apesar de ser considerada um verdadeiro deleite para os olhos por conta de seu visual, a praia é conhecida por ser a menor do Brasil.

Isso porque sua faixa de areia conta com cerca de 25 metros no total, tornando o espaço extremamente limitado. Desta forma, mesmo com poucos visitantes, a praia parece passar a impressão de que está lotada, o que pode tornar a visita desagradável.

Por conta disso, para garantir um bom lugar ao sol para aproveitar plenamente a Praia da Paciência, é recomendável chegar cedo ao local, principalmente durante períodos de alta temporada.

Vale destacar que o acesso à praia pode ser um pouco mais complexo, pois o caminho para chegar até ela é bem mais íngreme do que o de outras da região. Contudo, as belezas naturais do cenário, que constituem um verdadeiro paraíso, e a sensação de exclusividade fazem valer a pena.

Destaques da Praia da Paciência

Situada aos pés do Morro da Vigia e próxima ao Pico da Vigia, a Praia da Paciência é ideal para quem busca passar um tempo agradável junto da família, pois além de profundamente azuis, suas águas são mornas e calmas, sendo assim ideais para banho.

Apesar de suas limitações, não há cobrança de entrada para acessar a praia, e ainda é possível chegar até ela de carro por meio de uma estrada de terra. E vale destacar que o local ainda conta com um estacionamento público gratuito.

A Praia da Paciência também conta com um bar exclusivo que, durante a alta temporada, oferece comidas e bebidas a bons preços e ainda aluga cadeiras e guarda-sóis, garantindo assim o conforto dos visitantes.