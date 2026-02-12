Com as temperaturas batendo recordes em diferentes regiões do país, o ar-condicionado passou de item de conforto a quase indispensável dentro de casa. O interesse crescente pelo equipamento também se reflete no mercado. Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), a expectativa é que o segmento movimente R$ 55,62 bilhões no Brasil.

Apesar da procura, nem todos os imóveis estão preparados para receber o aparelho. Antes de fechar contrato ou se mudar, é fundamental verificar se o condomínio autoriza a instalação e se a estrutura do prédio comporta o uso.

Limitações na rede elétrica

Entre os principais entraves está a capacidade elétrica da edificação. O ar-condicionado exige carga elevada de energia e, em prédios antigos ou sem modernização na rede, o uso simultâneo por vários moradores pode provocar sobrecarga.

Quando a corrente ultrapassa o limite suportado pelos cabos, aumentam os riscos de curtos-circuitos e até incêndios. Por isso, muitos condomínios condicionam a instalação à análise técnica. Um engenheiro deve avaliar a infraestrutura interna e os transformadores que atendem o edifício. Também é exigida a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme norma brasileira.

Regras sobre a fachada

Outro ponto sensível diz respeito à parte externa do prédio. Alterações visíveis, como a instalação da unidade externa dos modelos split, podem ser proibidas para preservar o padrão arquitetônico.

Alguns edifícios oferecem áreas específicas para acomodar o equipamento. Em outros casos, a única alternativa é utilizar parte da varanda. As restrições são mais frequentes em construções antigas, mas empreendimentos recentes também podem impor limites, especialmente por questões energéticas.

Alternativas para amenizar o calor

Quando o ar-condicionado não é permitido, moradores recorrem a outras soluções. Climatizadores funcionam por evaporação de água e tendem a ter melhor desempenho em regiões secas. Já em locais úmidos, como o litoral, a eficiência diminui.

O ventilador segue como opção acessível e prática. No entanto, conforme explica o conselheiro da ABRAVA, João Aureliano, o aparelho apenas movimenta o ar, sem reduzir efetivamente a temperatura. Em períodos de calor intenso, seu efeito é limitado, o que reforça a diferença em relação aos sistemas que controlam temperatura e umidade de forma ativa.