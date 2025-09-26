Por muito tempo, dormir depois do almoço foi interpretado como sinal de desleixo ou falta de disciplina no trabalho. Contudo, pesquisas científicas recentes indicam que o chamado power nap, ou cochilo estratégico, pode se tornar um aliado poderoso da produtividade — e muitos empregadores começam a enxergar esse hábito com outros olhos.

Estudos mostram ganhos de desempenho

Especialistas recomendam pausas de 15 a 30 minutos, capazes de melhorar memória, atenção e capacidade de aprendizado. Pesquisadores da Harvard Medical School apontam que esse breve descanso ajuda a consolidar informações adquiridas ao longo do dia. Já a NASA comprovou que cochilos curtos podem elevar em mais de 30% o desempenho de pilotos e astronautas em tarefas que exigem alta concentração.

Vantagens vão além da mente

Os efeitos positivos não se restringem ao cérebro. Estudos indicam que pequenas sonecas reduzem o risco de problemas cardiovasculares, especialmente entre pessoas expostas a altos níveis de estresse. O alerta, porém, é para os excessos: repousos acima de uma hora podem gerar efeito inverso, aumentando as chances de obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2, segundo pesquisa publicada no Journal of the American Heart Association.

O tempo certo faz a diferença

A duração do cochilo é o fator decisivo. Pausas rápidas garantem a recuperação da energia e reduzem a sonolência sem comprometer o sono noturno. Já períodos mais longos podem prejudicar o relógio biológico e até indicar a presença de distúrbios de saúde.

Uma ferramenta para produtividade e bem-estar

A ciência tem mostrado que o descanso breve após o almoço não deve ser confundido com preguiça. Pelo contrário, trata-se de uma ferramenta de equilíbrio, capaz de manter a mente desperta e o corpo saudável. O consenso é claro: curtos e estratégicos, os cochilos aumentam o rendimento; longos e frequentes, trazem riscos à saúde.