Em resposta ao aumento esperado de doenças respiratórias, o governo de Chile anunciou um reforço nas medidas de prevenção dentro de unidades de saúde. A decisão acompanha a chegada dos meses mais frios, quando hospitais e centros de atendimento costumam registrar maior número de casos de gripe, resfriados e outras infecções.

Segundo informações do site Meganoticias, a nova orientação determina o uso de máscaras em espaços clínicos de alta circulação, especialmente em serviços de urgência de hospitais públicos e privados.

A medida é válida para profissionais de saúde, equipes de apoio, estudantes em formação, além de pacientes e acompanhantes. Também entram na norma centros de tratamento renal e setores voltados a pacientes imunocomprometidos.

Motivo da decisão

Autoridades sanitárias explicam que a circulação de vírus respiratórios tende a crescer durante o outono e o inverno, o que exige ações preventivas. A estratégia busca evitar colapsos no sistema de saúde e proteger grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Recomendações à população

Além da exigência nesses locais, a orientação é para o uso de máscaras em caso de aglomerações ou quando surgem sintomas de doenças. Também são reforçados hábitos básicos de prevenção, como lavar as mãos frequentemente e sempre tossir ou espirrar com a mão na boca.