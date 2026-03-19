Durante participação no programa Chupim, da Rádio Metropolitana, a sensitiva Chaline Grazik fez declarações que ganharam repercussão. Conforme publicado pelo site TV Foco, suas visões apontam para um período turbulento, envolvendo tanto conflitos globais quanto acontecimentos ligados a Donald Trump.

Possível morte de Trump?

O ponto mais chocante da revelação de Chaline foi que Trump seria morto por alguém próximo. Em suas palavras, o responsável seria “um homem que ele considera amigo ou que foi amigo dele no passado”.

A vidente reforçou que a ameaça não viria de inimigos declarados, mas de dentro, o que torna a situação ainda mais inesperada.

Guerra mundial

Além da previsão envolvendo Trump, Chaline também foi enfática ao falar sobre um cenário global de conflito. Segundo ela, “2026 será o ano da guerra”, indicando que tensões entre nações podem atingir um ponto crítico.

A sensitiva sugeriu que esse possível conflito não seria algo isolado, mas sim um evento de grande escala, com impactos prolongados.

Informação e crença

É importante destacar que essas previsões pertencem ao campo espiritual e não possuem comprovação factual. De acordo com o site TV Foco, tratam-se de interpretações baseadas na sensibilidade da vidente.