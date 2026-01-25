Uma corrida curta, com valor baixo, terminou em susto e prejuízo para uma moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. No dia 15 de janeiro, a passageira solicitou um carro pelo aplicativo 99 e esperava pagar R$ 13,45 pelo trajeto. No entanto, após o desembarque, percebeu que havia sido debitado de sua conta um total superior a R$ 1.400, quantia que representava praticamente toda a reserva financeira que mantinha.

Cobrança irregular e identificação do motorista

Diante da cobrança inesperada, o caso ganhou repercussão e levou à identificação do motorista envolvido. Ele conduzia um Volkswagen Voyage prata, registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A plataforma foi acionada e, como medida imediata, decidiu bloquear o condutor do aplicativo.

Seis dias após o ocorrido, na quarta-feira (21), o motorista compareceu à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, para prestar esclarecimentos às autoridades.

Devolução do valor e encerramento do caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que, durante o atendimento na delegacia, o valor de R$ 1.411,19 foi devolvido à passageira por meio de transferência via Pix. Como o dinheiro foi restituído integralmente, a mulher optou por não registrar representação formal, o que levou ao encerramento do caso.

Segundo relato do motorista à polícia, ele afirmou não ter percebido o montante transferido no momento da corrida. Ainda de acordo com a versão apresentada, o pagamento teria sido feito de forma equivocada pela passageira ao utilizar um QR Code fixado na parte traseira do veículo.

Relato da família e dificuldades de contato

Familiares da mulher relataram que a ausência do dinheiro só foi notada quando ela chegou em casa. A partir daí, várias tentativas de contato com o motorista teriam sido feitas, sem sucesso, o que aumentou a preocupação e levou à busca por ajuda.

Posicionamento da empresa

Em nota, a 99 informou que o motorista parceiro foi bloqueado assim que a denúncia chegou à Central de Segurança. A empresa destacou que atitudes desse tipo violam os termos de uso do aplicativo e reforçou que está à disposição para colaborar com as autoridades.

A plataforma também orientou que, em pagamentos realizados via Pix, dinheiro ou máquina de cartão, os passageiros confiram os valores antes de encerrar a corrida e deixar o veículo.