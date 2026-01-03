A 99 divulgou um novo comunicado direcionado aos motoristas cadastrados, reforçando exigências básicas para quem deseja seguir ativo no aplicativo. As orientações são voltadas especialmente às categorias 99Pop e 99Negocia e deixam claro que o atendimento às regras passa a ser decisivo para a permanência do condutor na plataforma.

Segundo a empresa, os critérios estão ligados tanto ao conforto dos passageiros quanto à regularidade da operação. A padronização, de acordo com a 99, contribui para a qualidade do serviço oferecido e para a segurança jurídica das viagens realizadas pelo aplicativo.

Exigências mínimas para o veículo

De acordo com a plataforma, três pontos são considerados indispensáveis para que o carro esteja apto a realizar corridas:

O veículo deve possuir quatro portas, facilitando o acesso dos passageiros, especialmente em embarques e desembarques em vias movimentadas. O ar-condicionado é tratado como item essencial para garantir conforto durante as viagens, independentemente da distância percorrida. Já o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) precisa estar dentro da validade, comprovando que o automóvel está regularizado junto aos órgãos de trânsito.

Essas informações são verificadas tanto no momento do cadastro quanto em análises periódicas feitas pela empresa. Caso alguma pendência seja identificada, o motorista pode ter o acesso ao aplicativo suspenso de forma temporária.

Fiscalização contínua e bloqueios preventivos

A 99 ressalta que o cumprimento das regras não se limita ao momento da entrada no aplicativo. A plataforma pode solicitar a atualização de documentos a qualquer tempo, e a falta de resposta pode resultar em bloqueios até que a situação seja regularizada.

A medida busca reduzir problemas legais, além de evitar reclamações por parte dos usuários. Com isso, a empresa afirma proteger motoristas e passageiros durante as corridas.

Conforto e reputação do serviço

Outro ponto destacado no comunicado é a relação direta entre os requisitos e a experiência do usuário. A presença do ar-condicionado e a estrutura adequada do veículo ajudam a diminuir conflitos e avaliações negativas. Para a 99, carros que atendem ao padrão mínimo contribuem para viagens mais seguras e para a boa imagem do serviço.

Atenção às regras garante continuidade

Ao final do aviso, a empresa reforça que quatro portas, ar-condicionado e CRLV atualizado formam a base para seguir rodando no aplicativo. Manter esses itens em dia, segundo a 99, reduz riscos de bloqueio e garante a continuidade das atividades na plataforma.