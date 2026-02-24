A partir de agosto de 2026, restaurantes de toda a União Europeia, incluindo o McDonald’s, terão que se adaptar a uma nova legislação que proíbe a entrega de molhos em sachês plásticos. A medida abrange produtos muito comuns em redes de fast food, como ketchup, mostarda e maionese.

A obrigatoriedade da utilização de recipientes de louça ou alumínio visa reduzir o volume de resíduos plásticos gerados diariamente. Especialistas alertam que a mudança deve aumentar os custos operacionais das redes de fast food, que terão de investir em embalagens reutilizáveis ou descartáveis de materiais mais caros.

Para clientes que fazem pedidos para viagem, a mudança será mais perceptível. A praticidade dos sachês individuais será substituída por recipientes maiores, menos portáteis, o que pode gerar algum desconforto no transporte dos alimentos.

Contexto da medida

Segundo informações do portal O Globo, a União Europeia decidiu implementar a proibição como parte de políticas ambientais mais amplas, que buscam reduzir a poluição causada pelo plástico de uso único. A iniciativa se encaixa em um esforço global para diminuir a quantidade de resíduos descartados em aterros e oceanos.

A legislação não atinge apenas grandes redes internacionais. Todos os estabelecimentos alimentícios que servem molhos em sachês de plástico precisarão se adequar. O McDonald’s, símbolo das redes de fast food, será um dos mais afetados por causa do volume diário de vendas e da grande quantidade de sachês distribuídos.

Mudanças no consumo diário

A partir de agosto, clientes europeus perceberão a ausência de pequenos sachês que acompanharam lanches por décadas. A experiência de montar o próprio lanche com condimentos individuais será substituída por alternativas mais sustentáveis, mas menos práticas para quem consome fora do restaurante.

Para os restaurantes, a mudança exigirá ajustes logísticos. Armazenamento, transporte e higienização dos novos recipientes são pontos que precisarão de atenção. Mesmo com possíveis aumentos de custos, a medida é considerada positiva para o meio ambiente.

A decisão mostra como políticas ambientais podem alterar hábitos cotidianos, impactando tanto consumidores quanto empresas. No caso do McDonald’s e de outras redes, a adaptação será obrigatória, e a experiência de consumo na Europa sofrerá uma mudança visível, mesmo em detalhes simples como os molhos.