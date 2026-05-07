O Bolsa Família pode garantir pagamentos bem acima do valor tradicional de R$ 600 para algumas famílias brasileiras em maio de 2026. Dependendo da composição familiar, o benefício total pode superar R$ 900 e até ultrapassar os R$ 1.000 graças aos adicionais previstos nas regras atuais do programa.

Além do valor base, o programa inclui benefícios extras voltados principalmente para crianças, adolescentes, gestantes e bebês. Entre eles está o Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 para cada criança de até seis anos. Já o Benefício Variável Familiar garante R$ 50 extras para gestantes e jovens de até 18 anos, enquanto o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece mais R$ 50 para bebês com até seis meses de idade.

Na prática, isso significa que famílias maiores podem receber valores significativamente mais altos. Um exemplo citado nas regras do programa mostra que uma família com duas crianças pequenas e dois adolescentes pode chegar aos R$ 1.000 mensais. Nesse cenário, o cálculo inclui os R$ 600 básicos, além de dois adicionais de R$ 150 e outros dois de R$ 50.

Outra mudança importante envolve a chamada regra de proteção, que começa a valer a partir de junho. Famílias que aumentarem a renda e passarem a ter rendimento mensal per capita entre R$ 218,01 e R$ 759 poderão continuar recebendo parte do benefício temporariamente. Porém, o período de permanência será reduzido para um ano, e o valor pago cairá para 50% do total.

O objetivo das mudanças é ampliar o apoio para famílias com crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que o programa busca incentivar a entrada gradual no mercado de trabalho sem interromper imediatamente o auxílio. Com isso, o Bolsa Família continua sendo uma das principais ferramentas de assistência social do país em 2026.

Calendário de maio do Bolsa Família

NIS Final 1: 18 de maio

NIS Final 2: 19 de maio

NIS Final 3: 20 de maio

NIS Final 4: 21 de maio

NIS Final 5: 22 de maio

NIS Final 6: 25 de maio

NIS Final 7: 26 de maio

NIS Final 8: 27 de maio

NIS Final 9: 28 de maio

NIS Final 0: 29 de maio