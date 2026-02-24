A saída de brasileiros para o Paraguai tem se intensificado nos últimos anos, motivada principalmente por questões econômicas e fiscais. Apesar de ganhar visibilidade recente em debates sobre a carga tributária brasileira, esse movimento é contínuo e silencioso.

Segundo o último Relatório Consular Anual do Itamaraty, a comunidade brasileira no Paraguai ultrapassava 200 mil pessoas em 2023. Na época, o país já ocupava a terceira posição entre os destinos com maior concentração de brasileiros, atrás apenas de Estados Unidos e Portugal.

Nos anos seguintes, o fluxo continuou em alta. Dados do Departamento de Migração do Paraguai mostram que, em 2024, 60,21% das solicitações formais de residência no país foram feitas por brasileiros. Só no primeiro semestre de 2025, foram mais de 11.700 pedidos.

Fatores que atraem brasileiros

O principal atrativo é a simplificação do sistema tributário paraguaio. No país vizinho, as alíquotas gerais do imposto de renda para pessoa física, imposto corporativo e IVA são de 10%, bem inferiores às do Brasil. Isso despertou interesse de empresários, profissionais liberais e investidores que buscam reorganização patrimonial ou estratégias empresariais mais vantajosas.

Apesar disso, especialistas alertam que a decisão de mudar de país não deve se basear apenas em impostos mais baixos. Imposto importa, claro, mas mudar de país é decisão de vida, não cupom de desconto.

Planejamento fiscal exige cautela

O debate sobre mudança de residência fiscal vai além de uma simples comparação de alíquotas. Questões legais, obrigações tributárias no Brasil e no país de destino e impactos na vida pessoal devem ser considerados. Especialistas recomendam planejamento criterioso e acompanhamento profissional para evitar problemas futuros.

O fenômeno mostra que o Paraguai se consolidou como um destino atraente para quem busca menor tributação, mas especialistas reforçam que decisões desse tipo exigem análise cuidadosa e planejamento.