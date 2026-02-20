O início de 2026 trouxe uma movimentação relevante no crédito habitacional. Mesmo com a taxa básica de juros ainda em nível alto, bancos privados passaram a cortar discretamente as taxas do financiamento imobiliário, sinalizando uma aposta na reativação do setor.

Entre o fim de 2025 e as primeiras semanas deste ano, o Itaú Unibanco e o Santander Brasil anunciaram ajustes para baixo nas taxas mínimas cobradas nas novas operações. A mudança inaugura um ambiente mais competitivo e reacende o interesse de quem vinha adiando a compra da casa própria.

No Santander, a taxa inicial passou a ser de 11,79% ao ano mais TR, abaixo dos 11,99% praticados anteriormente. Já no Itaú, o percentual mínimo caiu de 11,70% para 11,60% ao ano mais TR. Embora a diferença pareça pequena, no longo prazo ela altera de forma significativa o valor total pago pelo imóvel.

Disputa por clientes impulsiona o movimento

O mercado associa a decisão dos bancos a dois fatores principais: a expectativa de retomada das vendas e o aumento da concorrência. A Caixa Econômica Federal, principal operadora do crédito habitacional no país, fixou teto de juros próximo de 12% ao ano em linhas voltadas à classe média, além de ampliar condições de financiamento.

Outras instituições também buscam espaço. O Banco Inter divulga taxas a partir de 9,5% ao ano, atreladas ao IPCA. O Bradesco, segundo dados do Banco Central, opera com percentuais que variam entre 11,70% e 12,73% ao ano em contratos indexados à TR.

Comprar agora ou esperar?

Analistas avaliam que as instituições estão se antecipando a um possível ciclo de queda da Selic ao longo do ano. Ao reduzir juros desde já, os bancos tentam ampliar carteira e fidelizar clientes antes de um eventual aumento da procura.

Para o consumidor, a decisão envolve cautela. A redução nas taxas pode significar economia relevante ao longo de décadas, mas o cenário ainda exige planejamento. Com maior oferta de crédito e disputa entre instituições, 2026 começa com o financiamento novamente no centro das estratégias do mercado imobiliário.