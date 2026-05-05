A mulher mais rica do Brasil, Vicky Safra, chama atenção não apenas pela fortuna estimada em cerca de R$ 120 bilhões, mas também pelo estilo de vida cercado de discrição e luxo. Viúva do banqueiro Joseph Safra, ela herdou o controle do império financeiro da família e passou a liderar a lista de bilionários do país, consolidando-se como um dos nomes mais poderosos da economia brasileira.

Um dos símbolos dessa riqueza é a impressionante Mansão Safra, localizada em São Paulo. A propriedade é considerada uma das maiores residências do mundo, com mais de 130 cômodos, nove elevadores e uma estrutura que supera até construções icônicas como a Casa Branca e o Palácio da Alvorada em tamanho.

O imóvel, construído com extremo nível de sigilo e segurança, reflete o perfil reservado da família Safra. Com cerca de 11 mil metros quadrados de área construída e um terreno que chega a 22 mil metros quadrados, a mansão conta com sistemas de proteção avançados e acesso extremamente restrito, funcionando mais como um refúgio privado do que um espaço de ostentação pública.

Além da grandiosidade da residência, a trajetória de Vicky Safra está diretamente ligada à expansão do Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Após a morte do marido em 2020, ela assumiu protagonismo na gestão dos negócios e viu sua fortuna crescer significativamente, mantendo a família entre as mais ricas do planeta.

História da matriarca é marcada por fortuna e relação duradoura

A trajetória de Vicky Safra também chama atenção pela história pessoal ao lado de Joseph Safra. De origem grega, ela chegou ao Brasil ainda criança, em 1950, e se casou aos 17 anos com o empresário que viria a se tornar um dos banqueiros mais ricos do mundo. A união, oficializada em 1969, deu origem a uma família numerosa, com quatro filhos — Jacob, Esther, Alberto e David — além de 14 netos.

Descrito como um relacionamento marcado por forte conexão desde o início, o casamento foi definido como “amor à primeira vista” em relatórios do grupo financeiro da família. Atualmente, Vicky Safra e seus filhos acumulam uma fortuna estimada em cerca de US$ 18 bilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.