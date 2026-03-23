Uma mudança na legislação brasileira ampliou a proteção a mulheres em situação de violência doméstica. A Lei nº 14.674/2023 prevê a possibilidade de concessão de auxílio-aluguel para vítimas que precisem deixar o lar por questões de segurança.

O auxílio-aluguel é temporário e pode ser concedido por até seis meses, podendo variar conforme a regulamentação local. A proposta é oferecer suporte emergencial enquanto a vítima reorganiza a vida.

O que prevê a lei

A norma autoriza o juiz a incluir, entre as medidas protetivas, o pagamento de um valor destinado à moradia da vítima. O objetivo é garantir que a mulher tenha condições mínimas de se afastar do agressor sem depender financeiramente dele ou permanecer em um ambiente de risco por falta de alternativa.

O benefício é voltado principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, que não conseguem arcar com custos de aluguel após a saída de casa.

Quem pode solicitar e como funciona

Para ter acesso ao auxílio, é necessário que a vítima registre ocorrência e solicite uma medida protetiva. Esse pedido pode ser feito em delegacias, inclusive nas Delegacias de Defesa da Mulher.

Durante o atendimento, é importante informar a necessidade do auxílio-aluguel para que o pedido seja encaminhado ao Judiciário. Caberá ao juiz avaliar o caso e, se considerar adequado, autorizar o benefício.

Após a decisão judicial, a mulher deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o órgão responsável no município para dar início ao recebimento.