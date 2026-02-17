Quando se fala na cidade mais fria do Brasil, muitos lembram do Rio Grande do Sul, mas o título pertence a Urupema, em Santa Catarina. Localizada na Serra Catarinense, a cidade se destaca pelas baixas temperaturas e paisagens geladas, atraindo turistas principalmente durante o inverno. Com cerca de 2.400 habitantes, Urupema combina charme serrano e clima rigoroso.

Cachoeira que congela e temperaturas extremas

Um dos maiores atrativos do município é a “Cachoeira que Congela”. A queda d’água, com 13 metros de altura, está localizada a cerca de 7 km do centro da cidade e se transforma em um manto de gelo nos dias mais frios. A vegetação ao redor protege a água da incidência direta do sol, facilitando o congelamento. Durante os meses de inverno, as temperaturas podem chegar a -7,2ºC, criando condições perfeitas para esse espetáculo natural.

Turismo de inverno e atividades ao ar livre

Urupema também é procurada por quem gosta de ecoturismo e aventuras ao ar livre. Trilhas entre araucárias e picos da região permitem caminhadas e exploração da Serra Catarinense. O município é ideal para o astroturismo, com céus limpos que possibilitam observações claras de estrelas e constelações, tornando a experiência ainda mais especial.

O centro da cidade oferece um toque cultural com a Praça Manoel Pinto de Arruda, conhecida pelo seu termômetro e como ponto de encontro da comunidade. Cidades vizinhas, como São Joaquim e Urubici, complementam a visita, oferecendo vinícolas de altitude, passeios de inverno e outras atrações naturais.

Gastronomia típica e vinhos da serra

A culinária local é marcada por ingredientes tradicionais do Sul do Brasil, como o pinhão, presente em diversos pratos típicos de inverno. Além disso, as vinícolas próximas, especialmente em São Joaquim, proporcionam degustações de vinhos, adicionando uma experiência enológica à viagem e enriquecendo o turismo regional.

Urupema mantém sua fama de ser a cidade mais fria do país e segue atraindo visitantes em busca de aventuras na neve, paisagens congeladas e experiências únicas de inverno. Com uma combinação de natureza exuberante, cultura serrana e gastronomia típica, o município se consolida como destino obrigatório para quem quer vivenciar o inverno catarinense em sua forma mais intensa.