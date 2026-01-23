Nos anos 2000, o cineasta Robert Zemeckis levou para os cinemas o filme Náufrago, que acompanha a história de um empregado da FedEx interpretado por Tom Hanks que, após sofrer um acidente aéreo, acaba ficando preso em uma ilha deserta no Pacífico Sul.

Durante o período em que vive isolado em meio à natureza, o personagem de Hanks é obrigado a aprender a sobreviver nas condições impostas pelo ambiente. E há 25 anos, o norte-americano Mick Dodge optou por seguir caminho semelhante.

Porém, diferentemente da história do filme, o homem de 63 anos decidiu deixar sua vida na cidade para trás por opção, passando a viver na floresta de Hoh, em uma região afastada dos Estados Unidos.

De acordo com Mick, ele tinha uma vida normal e confortável, mas sofria com muitas dores no calcanhar e na coluna. Porém, após largar tudo para viver na natureza, ele afirmou ter se livrado de todos os problemas.

Além de se alimentar de tudo o que a floresta fornece, Mick bebe água de riachos e musgos e utiliza pinhas como escova de dentes e cotonete. E a rotina vivida por ele comprova que a natureza é, definitivamente, seu lar.

Sem volta para a cidade: Mick pretende continuar vivendo em floresta

É importante ressaltar que Mick possui até mesmo técnicas para lidar com problemas de saúde em meio à floresta, seja através de plantas medicinais ou técnicas que servem como tratamento.

Além disso, ele já até mesmo conseguiu constituir uma nova “família” em meio à natureza, tendo em vista que seus caminhos constantemente se cruzam com o de pessoas que também decidiram passar a viver no local.

E apesar de ter se afastado totalmente de seus parentes, amigos e de todo o conforto que a modernidade pode oferecer, Mick afirma que está muito feliz e não pretende mais retomar sua antiga vida.