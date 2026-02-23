O mês ainda nem chegou ao fim e o Corinthians já promoveu uma mudança no comando técnico. A diretoria decidiu interromper o trabalho de Lucas Piccinato à frente da equipe feminina após uma sequência de resultados abaixo do esperado neste início de temporada.

A saída foi confirmada depois do empate diante do Fluminense, partida que aumentou a pressão interna por ajustes no desempenho do time. Piccinato estava no cargo havia pouco mais de duas temporadas.

Comissão técnica também deixa o clube

Além do treinador, toda a comissão que o acompanhava foi desligada. De acordo com comunicado oficial, também deixaram o clube o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.

A decisão faz parte de uma tentativa da diretoria de reorganizar o trabalho das Brabas ainda nas primeiras semanas do calendário esportivo, evitando que a instabilidade comprometa objetivos maiores ao longo do ano.

Diretoria já busca substituto

Nos bastidores, o Corinthians se movimenta para definir rapidamente o novo comandante. Segundo informações do portal Lance!, a principal conversa no momento envolve a treinadora Emily Lima, que está disponível no mercado.

Sem clube desde outubro de 2025, quando deixou o Levante, da Espanha, após 11 jogos, Emily vê com bons olhos a possibilidade de assumir o projeto alvinegro. O fato de não haver necessidade de pagamento de multa rescisória é considerado um ponto favorável nas negociações.

Outros nomes também estão sendo avaliados pela diretoria. Entre eles aparece Felipe Freitas, atualmente no Bahia, além de Marcelo Frigerio, ex-jogador brasileiro nascido na Itália, que encerrou recentemente sua passagem pelo Pumas, do México.

A definição deve ocorrer nos próximos dias, já que o clube busca estabilidade técnica ainda no início da temporada.