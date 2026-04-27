O jogador Neymar recebeu a confirmação sobre a situação do amigo e também jogador Éder Militão, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, um músculo localizado na parte de trás da perna.

O problema aconteceu durante uma partida do Real Madrid, quando Militão sentiu dores e precisou ser avaliado. Exames apontaram uma ruptura no bíceps femoral justamente na mesma coxa que já havia sido lesionada meses antes.

Por conta da gravidade, os médicos indicaram cirurgia como melhor caminho para recuperação. A cirurgia deve acontecer ainda nesta semana.

Tempo de recuperação

A previsão é de um afastamento de aproximadamente quatro a cinco meses, período necessário para cicatrização do músculo e retorno aos treinos. Isso significa que Militão está fora da Copa do Mundo.

Histórico recente na Seleção

Mesmo sendo peça fundamental no Real Madrid, Militão não teve tanta presença na Seleção nas últimas convocações devido às várias lesões. Até abril deste ano, o zagueiro foi convocado apenas duas vezes pelo treinador Carlo Ancelotti.