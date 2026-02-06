A jornada vitoriosa de 33 anos foi encerrada por Neymar. O craque chegou ao fim do ciclo da idade de Cristo e iniciou um novo ano de vida se despedindo da idade anterior. Naturalmente, o jogador comemorou o novo ciclo em Santos acompanho da esposa, Bruna Biancardi, que preparou uma festa surpresa, e das filhas Mavie e Mel.

Para a ocasião, o jogador recebeu um bolo de aniversário personalizado. Bruna mostrou que encomendou um doce com tema familiar para o marido. O topo do bolo tinha bonecos de pasta americana representando cada um dos filhos, a esposa e ele próprio, todos vestidos com o uniforme do Santos.

Para celebrar o aniversário de Neymar, Bruna Biancardi compartilhou um post emocionante sobre o amor deles: “Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado. E quanta coisa mudou desde então. Éramos dois jovens kkk, e agora meu marido já tem pelos brancos na barba. Feliz aniversário, meu amoooor! Que este seja o seu ano, cheio de saúde, conquistas e bênçãos”.

O craque está na fase final de recuperação da cirurgia no menisco do joelho esquerdo e pode voltar aos gramados neste fim de semana. A expectativa é de que Neymar seja ao menos relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida de domingo, às 16h (horário de Brasília), contra o Noroeste, em Bauru, pelo Paulistão.

Neymar também foi celebrado em CT do Santos

O craque Neymar também comemorou seus 34 anos no CT do Santos. O camisa 10 ganhou um bolo e celebrou ao lado de companheiros, funcionários do clube e da comissão técnica, com a presença do técnico Juan Pablo Vojvoda.

As imagens da comemoração foram registradas pelo estafe do jogador e compartilhadas na noite desta quinta-feira. Sem atuar nesta temporada, Neymar não concedeu entrevistas. O Santos ainda não venceu no Brasileirão e ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Paulista.