Ao longo da história, a escolha dos nomes próprios acompanha transformações culturais, religiosas e sociais. O que foi comum em determinadas épocas pode, com o passar dos anos, deixar de fazer sentido para novas gerações. Na Argentina, esse movimento fica evidente com nomes femininos que já foram frequentes e hoje praticamente desapareceram dos registros civis, como Angustias.

Um nome marcado pela religiosidade

Angustias tem origem no latim e está diretamente ligado à devoção católica à Nossa Senhora das Angústias. Durante décadas, especialmente em períodos de forte influência religiosa, o nome foi adotado por famílias que viam valor simbólico em referências à fé, ao sacrifício e à superação da dor.

Com o avanço do século XX, no entanto, esse tipo de significado passou a ser questionado. A associação direta com sofrimento e aflição deixou de agradar, principalmente em um contexto social que passou a valorizar ideias de leveza, bem-estar e perspectivas positivas para o futuro dos filhos.

Mudança de comportamento das famílias

A partir da segunda metade do século passado, tornou-se comum a busca por nomes com sonoridade moderna e significados mais otimistas. Esse novo padrão acompanha uma tendência observada em vários países, na qual as escolhas refletem menos a tradição religiosa e mais o desejo de inovação e identidade própria.

Nesse cenário, Angustias acabou sendo gradualmente abandonado, até desaparecer por completo dos registros oficiais na Argentina.

Outros nomes que caíram em desuso

O fenômeno não se limita a um único caso. Diversos nomes femininos tradicionais também deixaram de ser registrados com frequência no país. Lesbia, por exemplo, não aparece nos cartórios argentinos desde 1924, apesar de sua ligação histórica com a ilha de Lesbos e a poetisa Safo. Purificación, fortemente associado à fé católica, também perdeu espaço. Já Dolores, outro nome ligado à ideia de dor, teve uma queda acentuada nas últimas décadas.

O que os nomes dizem sobre a sociedade

Os nomes próprios funcionam como um espelho do momento histórico em que são escolhidos. O desaparecimento de denominações como Angustias revela uma Argentina mais conectada a valores contemporâneos, na qual esperança, alegria e renovação ganham destaque na construção da identidade das novas gerações.